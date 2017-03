Liều lĩnh vào… trại giam Bộ Công an trộm Iphone 5S

(PLO)-Ngày 24-8, Cơ quan công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Quang Mười (32 tuổi, trú tại xóm Cột Cờ, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ) về tội trộm cắp tài sản.