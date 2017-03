Lợi dụng tai nạn, hành hung nạn nhân để cướp tài sản

(PLO)- Ngày 17-12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ đối tượng Hồ Văn Đôi (26 tuổi, ngụ Sóc Trăng) và Nguyễn Thị Nhi (22 tuổi, ngụ An Giang) để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.