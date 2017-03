Mật phục bắt trộm chó tại lò mổ

Ngày 1-9, Công an phường Tân Phong, TP Biên Hòa (Đồng Nai) hoàn tất hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Kim Phụng, Nguyễn Ngọc Tuấn cùng ngụ xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai về hành vi trộm cắp tài sản. Công an cũng xử phạt Lê Mai Quý (ngụ khu phố 11, phường Tân Phong, TP Biên Hòa) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Khoảng 5 giờ sáng 31-8, Phụng và Tuấn chạy xe máy chở hai con chó đến bán cho ông Quý. Khi hai bên đang giao dịch thì bị công an ập vào bắt quả tang. Tang vật thu giữ gồm hai con chó nặng 20 kg, một bộ súng bắn điện và một bịch bả chó. Kiểm tra nhà ông Quý, công an còn thu giữ thêm ba con chó đã được xẻ thịt, chuẩn bị mang đi tiêu thụ.

Nguyễn Ngọc Tuấn và Lê Kim Phụng tại trụ sở công an. Ảnh: TD





Súng điện và các dụng cụ trộm chó bị công an thu giữ. Ảnh: TD

Qua làm việc, Tuấn và Phụng khai nhận vừa “ăn hàng” ở tỉnh Bình Dương và đem về bán cho Quý thì bị các cơ quan chức năng phát hiện bắt quả tang. Những người tham gia vụ trộm chó, mua bán chó đều khai nhận là phạm tội lần đầu, công an cũng không chứng minh được họ đã từng vi phạm nên lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính vì giá trị tài sản phạm tội dưới 2 triệu đồng.

Một lãnh đạo Công an phường Tân Phong cho biết: Qua phản ánh của quần chúng và rà soát nắm tình hình, công an nhận thấy gia đình ông Quý có biểu hiện tiêu thụ chó từ các tên trộm nên bố trí lực lượng mật phục, bắt quả tang hai kẻ trộm chó mang đến tiêu thụ. Sắp tới, công an tiếp tục rà soát các tiệm mua bán thịt chó để triệt phá nạn trộm chó gây bức xúc trong xã hội.

Theo luật sự Trịnh Thanh (Văn phòng luật sư Người Nghèo), việc công an dùng biện pháp nghiệp vụ bắt những kẻ trộm chó ngay tại lò mổ là không sai. Đây là biện pháp cần nhân rộng nếu muốn dẹp nạn trộm chó. Bởi lẽ bọn trộm chó thường mang bán cho các lò mổ và một khi công an các địa phương siết các điểm tiêu thụ chó gian, xử lý triệt để thì bọn trộm chó không có nơi tiêu thụ. Cạnh đó, qua kiểm tra các lò mổ chó, nếu phát hiện có việc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, ngoài chuyện xử lý, xử phạt, công an cũng có thể kiến nghị cơ quan quản lý rút phép kinh doanh của hộ, cơ sở đó, nạn trộm chó sẽ giảm.

TIẾN DŨNG