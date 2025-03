Chôn gần 1kg ma túy phía sau nhà vệ sinh để sử dụng dần 24/03/2025 21:05

(PLO)- Qua khám xét khẩn cấp nơi ở, Công an tỉnh Kiên Giang phát hiện Công chôn một hộp nhựa chứa khoảng 950 gram ma túy tổng hợp ở phía sau nhà vệ sinh.

Ngày 24-3, tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an xã Thổ Sơn, bắt quả tang Nguyễn Thành Công (32 tuổi) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ảnh trái: Nguyễn Thành Công tại cơ quan Công an; ảnh phải: Số ma túy thu giữ tại nhà Công. Ảnh: CAKG

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 22-3, nghi vấn Công chuẩn bị sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà trọ ở Hòn Quéo (xã Thổ Sơn), lực lượng Công an xã Thổ Sơn (huyện Hòn Đất) đã đến kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra, Công an bắt quả tang Công đang tàng trữ 39 gói ma túy tổng hợp. Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Công, lực lượng Công an phát hiện phía sau nhà vệ sinh có chôn giấu một hộp nhựa, chứa khoảng 950 gram ma túy tổng hợp.

Làm việc với Công an, bước đầu Công đã khai nhận trong lúc mang số ma túy trên đi thuê phòng trọ để sử dụng thì bị lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra làm rõ.