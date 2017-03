Mâu thuẫn khi chat, HS lớp 7 đâm HS lớp 9 tại trường

Trường THCS Nguyễn Huệ (quận 4) nơi xảy ra vụ học sinh lớp 7 đâm học sinh lớp 9 trong lễ tổng kết

Theo lời kể của một học sinh, sáng cùng ngày các em vào trường để làm lễ tổng kết năm học và nhận thưởng (cả Nam và Huy đều là học sinh tiên tiến). Trong lúc đứng chơi ở sân trường, Nam dùng cây nẹp lịch bằng kim loại đánh Phi nhiều cái. Ngay lập tức Phi rút con dao từ trong người ra đâm vào ngực phải của Nam.



Sau khi đâm Nam, Phi bị 7-8 nam sinh khác lao vào đánh tới tấp khiến em này phải may 8 mũi trên trán và được đưa về Công an phường để lấy lời khai và viết bản tường trình. Riêng Nam, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do vết đâm thấu phổi nên đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, Nam được mổ và phải truyền đến 16 đơn vị máu.

Ông Thái Anh Tuấn (SN 1958, cha của Nam) cho biết: “Khoảng 8 giờ 40 phút ngày 25-5, tôi nhận được tin báo con tôi bị bạn đâm. Theo các bạn con tôi kể thì trước đó Phi và Nam thường lên mạng chat, 2 đứa có chửi nhau rồi thách thức đánh nhau. Con tôi có thách Phi nếu thích đánh nhau thì vào trường”.



Ông Tuấn cho biết thêm, con trai ông và “hung thủ” rất hiền, trong xóm hầu như không hiềm khích với ai. Gia đình Phi cũng vậy, cha mẹ làm thợ sơn mài. 2 nhà tuy ở đầu và cuối xóm nhưng chơi rất thân nhau.



Theo ông Tuấn, hiện con ông đã qua được cơn nguy kịch. Riêng Phi đến chiều 25-5, vẫn được tạm giữ tại công an phường 2.