Mố cầu Tân Kỳ Tân Quý bị sụt lún sau mưa lớn

Thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ 20, sau trận mưa lớn, cầu Tân Kỳ Tân Quý nối giữa hai phường Bình Hưng Hòa A và Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân, TP.HCM) bỗng nhiên bị sụt chân móng khiến phần mặt cầu phía tiếp giáp với quốc lộ 1A bị sụt xuống, tạo thành hàm ếch với vết nứt khá lớn khoảng 40 cm kéo dài chiếm hết một nửa làn đường khiến cầu nghiêng hẳn sang một bên.



Mố cầu bị sụt tạo ra vết nứt khá lớn trên mặt cầu phần tiếp giáp với mặt đường.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng sở tại đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hoàn toàn hai làn đường không cho phương tiện đi qua. Hàng rào an ninh cũng được thiết lập để đảm bảo an toàn, công an cũng lấy lời khai của những người sống cạnh đó để làm rõ nguyên nhân.





Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra xử lý sự cố.

Theo một người dân, vào khoảng 16 giờ chiều cùng ngày đã thấy địa điểm bị sụt có biểu hiện bất thường; nước dưới kênh chảy khá mạnh tạo thành xoáy đến cuối giờ chiều cùng ngày, vết sụt khá lớn khiến các phương tiện giao thông phải tránh qua một làn đường.



Hiện trường được phong tỏa hoàn toàn để đảm bảo an toàn và phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý.