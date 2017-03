Một đội trưởng công an tỉnh bị bắt giam

Theo thông tin ban đầu, cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông xác định ông Sáng là người chủ mưu, chỉ đạo nhiều người phá 12,5 ha rừng tại tiểu khu 1685 và tiểu khu 1697, thuộc hai xã Đắk Ha và Quảng Sơn (Đắk Glong).

Việc khởi tố, bắt tạm giam ông Sáng là kết quả của quá trình mở rộng điều tra vụ án hủy hoại rừng. Trước đó, vào năm 2015, hai bị can Hoàng Văn Đào (Đồng Nai) và Vũ Việt Hưng (Lâm Đồng) bị Công an tỉnh Đắk Nông bắt tạm giam về tội hủy hoại rừng. Sau khi bị bắt, hai bị can này khai ông Sáng là người chỉ đạo…