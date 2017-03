Múa dao chống cảnh sát đặc nhiệm

Khoảng 23 giờ ngày 23-2, tổ công tác đặc biệt Công an tỉnh Đồng Nai tuần tra, phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy có dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, hai thanh niên này đã rồ ga bỏ chạy. Tổ tuần tra đuổi theo đến địa bàn khu phố 3, phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa) thì Thiếu úy Quảng xông ra ngăn cản, dùng dao đuổi chém công an. Quảng đã bị người dân phối hợp với lực lượng công an khống chế. Sau khi lập biên bản hành vi chống người thi hành công vụ, tạm giữ hai con dao, Ban Chỉ huy Quân sự TP Biên Hòa đã bàn giao Quảng cho Lữ đoàn 972 để xử lý theo thẩm quyền.

VÕ TÙNG