Nam thanh niên đấm công an chảy máu mũi

Ngày 7-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang tạm giữ nghi can Trần Văn An (25 tuổi, ngụ phường Tân Mai) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 30 ngày 6-12, cảnh sát khu vực phường Tân Mai Huỳnh Công Khanh cùng lực lượng bảo vệ dân phố đi tuần tra đến khu phố 1 (phường Tân Mai) phát hiện An đi xe máy chở bạn đi trên đường, trong giỏ xe để một cục đá xanh. Nghi hai thanh niên này đang trên đường đi đánh nhau nên cảnh sát Khanh cùng lực lượng bảo vệ dân phố đuổi theo yêu cầu dừng xe lại, xuất trình giấy tờ để kiểm tra.

Lúc này An không chấp hành rồi đấm vào mặt anh Khanh gây chảy máu mũi, mồm. Ngay lập tức lực lượng chức năng đã khống chế An đưa về Công an phường Tân Mai lập biên bản rồi chuyển cơ quan điều tra Công an TP Biên Hòa để điều tra theo thẩm quyền.