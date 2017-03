Nam thanh niên đi tự tử vì 'bạn bè bị bắt vô trại hết rồi…'

Số tiền do các cán bộ, công an viên công an phường 7 đóng góp. Nam thanh niên được xác định là Hồ Xuân Hòa (20 tuổi) được đưa ra tận bến xe để đón xe đò về quê.

Sáng 11-3, qua nguồn tin báo của người dân, lực lượng cứu hộ của Phòng CS.PCCC, cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Bến Tre, Cảnh sát đường thủy và công an phường 7 đã đến hiện trường cầu Mỹ Hóa (quen gọi cầu Bến Tre 2) để giải cứu Hòa, lúc này đang có ý định nhảy cầu tự vẫn.

Nhận tin báo của người dân, lúc đến hiện trường, các chiến sĩ đội cứu hộ ra sức thuyết phục nhưng Hòa vẫn không hợp tác. Họ buộc phải dùng giải pháp cột chung Hòa với một chiến sĩ công an và thả dây cho cả hai người cùng xuống ca nô, đưa vào bờ.



Nhóm cứu hộ đang thả dây, đưa Hòa xuống ca nô

Qua xác minh, Hòa sống lang thang ở nhiều tỉnh thành khắp cả nước, công an không ghi nhận được về nhân thân họ hàng và quê gốc cụ thể ở đâu. Hòa có biểu hiện thần kinh không bình thường, không có giấy tờ tùy thân, không nhớ tên cha mẹ, chỉ nhớ từ nhỏ sống với bà ngoại, tới năm 11 tuổi bỏ nhà đi lang thang cho đến nay.

Theo lời Hòa, anh từ TP.HCM về miền Tây chỉ chủ yếu đi bộ, qua lần lượt các tỉnh Long An, Tiền Giang, rồi đến Bến Tre, đến đâu thì xin ăn ở đó. Hòa kể anh từng có nhiều ngày sống gần cầu Rạch Miễu và cũng có ý định tự vẫn.

Nguyên nhân Hòa muốn nhảy cầu tự vẫn chỉ vì buồn vì “bạn bè bị bắt vô trại hết rồi…”. Mặc dù đã trèo qua lan can, ngồi co ro trên trụ chữ T của một nhịp cầu cách bờ hơn 20m từ chiều hôm trước, nhưng do quá sợ hãi, Hòa không dám thực hiện ý định, chỉ ngồi bó gối chịu đựng cái lạnh, đói… suốt đêm cho đến khi nhóm cứu hộ đến can thiệp.