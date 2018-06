Ngã ngửa với lý do chủ doanh nghiệp báo mất trộm tiền tỉ

Ngày 28-6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.V.H (61 tuổi, ngụ Phường 8, TP Vĩnh Long) về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan Nhà nước.



Vì muốn lực lượng Công an thường xuyên tuần tra khu vực doanh nghiệp của mình nên ông H. đã báo tin giả.

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 ngày 16-5, ông H., chủ một Doanh nghiệp tại huyện Long Hồ, đến Công an xã Tân Hạnh báo bị mất trộm 1,8 tỉ đồng.



Cơ quan Công an sau đó xác định không có vụ mấr trộm nào mà là do ông Hòa báo trộm giả. Ông Hòa khai nhận vì muốn lực lượng Công an thường xuyên tuần tra, canh gác khu vực doanh nghiệp của ông nên đã báo tin giả mất trộm số tiền lớn như trên.

Với hành vi trên, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Hòa là một triệu đồng.

Ông này đã cam kết không tái phạm.