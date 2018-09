Cũng trong ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện 6.328 trường hợp vi phạm giao thông, phạt hơn 4 tỉ đồng, tạm giữ 1.012 phương tiện, 1.247 giấy tờ, tước 195 giấy phép lái xe.

Về tình trạng giao thông dịp lễ, Ủy ban An toàn giao thông, cho biết trong ngày tại Hà Nội, từ sáng sớm nay, các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô đều chật ních người, xe. Lượng khách đổ về các bến xe lớn như Giáp Bát, Nước Ngầm khá đông nên quá tải.

Tại TP.HCM, chiều 31-8, người dân, sinh viên sinh sống, làm việc, học tập tại TP bắt đầu tỏa về các cửa ngõ để di chuyển về quê, đi chơi nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Tuy nhiên, các bến xe miền Đông, miền Tây, bến phà Cát Lái (hướng về Đồng Nai, Vũng Tàu)... không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.



Cũng trong ngày 1-9, đường dây nóng của Ủy an An toàn giao thông Quốc gia nhận được khoảng 31 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông. Nội dung chủ yếu phản ánh tình trạng ùn tắc trên một số tuyến đường tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và trên một số tuyến quốc lộ, bất cập về hạ tầng, xe nhồi nhét hành khách, tăng giá vé trái quy định.

Sau khi nhận được phản ánh trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành xác minh và xử lý các thông tin được phản ánh.