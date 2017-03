Nghi án bắn vợ rồi tự sát

Đến chiều 24-2, chị Ksor H’Ơ (30 tuổi) cùng chồng là Kpă Nem (33 tuổi, cùng ngụ buôn Tang, xã Phú Cần, huyện Krông Pa, Gia Lai) vẫn đang cấp cứu tại BV Đa khoa Phú Yên.

Theo xác định của các bác sĩ, chị Ksor H’Ơ bị thương nặng ở bụng do súng bắn, anh Kpă Nem bị một vết thương xuyên từ cằm lên đầu.

Thông tin ban đầu từ Công an huyện Krông Pa cho biết tối 23-2, người dân địa phương phát hiện vợ chồng anh Kpă Nem bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch, khi đi làm rẫy tại xã Chư Đrăng, huyện Krông Pa. Kết quả xác minh ban đầu của cơ quan công an cho biết sáng cùng ngày, vợ chồng Kpă Nem đi làm rẫy ở khu vực trên, đến chiều tối hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Nhiều khả năng Kpă Nem đã dùng súng kíp tự chế đạn bi (dùng để đi săn) bắn vào vợ mình rồi dùng súng tự sát. Hiện cơ quan công an đang điều tra vụ việc.

Cũng theo nguồn tin trên, vợ chồng Kpă Nem - Ksor H’Ơ cưới nhau đã được năm năm, sinh được hai con. Gần đây, hai vợ chồng này sống ly thân do thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.