Nghỉ Tết dương lịch: 29 người chết vì tai nạn

Số vụ, người chết đều xảy ra ra trên tuyến giao thông đường bộ, đường sắt.

Cùng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã tổ chức 985 ca tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, phát hiện lập biên bản 6.205 trường hợp, ra quyết định xử phạt 5.129 trường hợp với số tiền hơn 4,5 tỉ đồng, tạm giữ 845 phương tiện vi phạm, tước 228 giấy phép lái xe, cảnh cáo 5 trường hợp vi phạm nhẹ.

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, ngày 29-12, nhiều người về quê nghỉ Tết dương lịch nên cửa ngõ ở Hà Nội, TP HCM và các tuyến đường dẫn tới các bến xe, nhà ga ùn tắc kéo dài, bến xe đông đúc.



Một vụ va chạm liên hoàn giữa 6 xe trên đường Nguyễn Văn Linh đoạn qua xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM vào sáng 30-12. Ảnh: Internet

Đặc biệt, sáng 30-12, nhiều phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ giữa đường Nguyễn Văn Linh và Quốc lộ 50. Đúng lúc này, xe container lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh theo hướng ra quốc lộ 1 với tốc độ cao tông thẳng vào đuôi xe khách 29 chỗ. Cú tông mạnh khiến xe khách bị đẩy tới trước, đâm va liên tiếp vào nhiều phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ tạo thành chuỗi va chạm liên hoàn 6 phương tiện.



Vụ tai nạn khiến một hành khách nam ngồi trên xe khách bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Tài xế xe tải cũng bị mắc kẹt trong cabin biến dạng sau đó được người dân cạy cửa giải cứu đưa đi bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương, gãy chân.

Cùng ngày, đường dây nóng của Ủy an An toàn giao thông Quốc gia nhận được khoảng 30 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông, chủ yếu phản ánh tình trạng ùn tắc tại một số tuyến đường dẫn vào các bến xe, nhà ga, cảng hàng không, trên một số tuyến quốc lộ, bất cập về hạ tầng giao thông.

Sau khi nhận được phản ánh trên, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành xác minh và xử lý các thông tin được phản ánh.