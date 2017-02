Người bị tố xâm hại bé gái 10 tuổi nhập viện tâm thần

Ngày 16-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) đã cử điều tra viên đến nhà bà H. ở xã Tân Phúc để gặp bé C., bé gái 10 tuổi tố cáo người hàng xóm đã xâm hại tình dục, để khám nghiệm, thực nghiệm hiện trường.

Các điều tra viên đã tiến hành đo đạc khoảng cách từ nhà T., người bị tố cáo hiếp dâm, đến nhà bé C. và chụp ảnh những vị trí mà bé C. khai đã bị T. dùng dao đe dọa để xâm hại. Được biết T. - người bị tố cáo hiếp dâm đã được đưa vào BV Tâm thần Trung ương 2 (Biên Hòa) để giám định tâm thần và hiện đã nằm điều trị tại bệnh viện này. Phía bà H. cũng đã cung cấp cho chúng tôi băng ghi âm dài 12 phút trong đó T. đã thú nhận có xâm hại bé C. và xin được tha thứ.

Như đã đưa tin, theo tố cáo của bà H., từ giữa đến cuối năm 2016, lợi dụng bà H. đi buôn bán, bé C. ở nhà một mình, một người hàng xóm tên T. đã bốn lần dùng dao đe dọa cưỡng bức, xâm hại tình dục bé C. Do bị đe dọa nên bé C. không dám kể lại với mẹ và đến ngày 25-12-2016, khi đi bán trái cây về bà H. thấy bé C. khóc liền gặng hỏi và bé C. đã kể lại hết sự việc. Công an Hàm Tân đã mời bà H. đưa con gái đến lấy lời khai và triệu tập T. để làm rõ. Qua giám định y khoa, Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Bình Thuận đã kết luận vùng kín bé C. bị trầy xước rất nhiều. Do giấu chuyện bị xâm hại và không biết cách vệ sinh, vùng kín bé C. đã bị viêm nhiễm nghiêm trọng, gây sốt cao và đã được BV An Phước (Phan Thiết) và BV Nhi đồng 2 (TPHCM) điều trị.

Sau khi Pháp Luật TP.HCM phản ảnh vụ việc, UBND tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu làm rõ và báo cáo vụ việc này. Tuy nhiên, theo một nguồn tin, phía CQĐT đang chờ kết quả giám định tâm thần đối với T. để có báo cáo cụ thể toàn bộ vụ việc. Ngoài ra, cảm động trước hoàn cảnh của bé C., rất nhiều bạn đọc và cộng đồng Facebook cũng đã gửi hơn 130 triệu đồng giúp đỡ bé C. điều trị.