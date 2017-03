Người dân đuổi bắt kẻ cướp giật

(PL)- Ngày 21-10, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ nghi can Biện Thanh Hiền (20 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, trưa 17-10, Hiền điều khiển xe máy đến đoạn đường trước khu phố 1, phường Tân Hòa (TP Biên Hòa) thì phát hiện chị Nguyễn Thị Hoàng Yến đi xe máy chở chị Ngô Diệu Tố Uyên cầm một giỏ xách để trên đùi. Bên trong giỏ xách có hơn 3 triệu đồng và 47 thẻ cào điện thoại các loại. Hiền lái xe máy ép bên trái rồi giật giỏ xách của chị Uyên bỏ chạy. Nghe nạn nhân tri hô, người dân đi đường đuổi theo bắt được Hiền cùng tang vật giao cơ quan công an xử lý. VŨ HỘI