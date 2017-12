Người đàn ông kêu cứu gục xuống vỉa hè trong đêm

Chiều 31-12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) vẫn đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra vụ truy sát xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.



Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, nhiều người sống trên đường Nguyễn An Ninh (phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, Bình Dương) nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ ngoài đường. Người dân mở cửa ra ngoài thì thấy một người đàn ông trung niên người đầy máu chạy từ đường ĐT743A vào đường Nguyễn An Ninh kêu cứu.



Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: VH

Tuy nhiên, khi chạy được một đoạn thì nạn nhân gục xuống vỉa hè đường Nguyễn An Ninh. Ngay sau đó, nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương tích nặng.



Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng nhận định nạn nhân bị đâm nhiều nhát vào người, mất nhiều máu. Tại hiện trường có một chiếc áo dính máu của nạn nhân để lại.



Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.