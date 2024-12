Hình ảnh trục vớt ôtô con cùng thi thể cô gái trẻ trong xe rơi xuống sông Đồng Nai 15/12/2024 11:51

Lực lượng chức năng đưa chiếc ô tô dưới sông Đồng Nai lên bờ.

Theo đó vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 14-12, một chiếc ô tô 4 chỗ nghi vấn do một phụ nữ cầm lái đi theo hướng từ TP.HCM về tỉnh Đồng Nai. Khi vừa tới cầu Đồng Nai thì lao vào lan can cầu bên trái rồi rơi xuống sông. Tại hiện trường một đoạn lan can cầu Đồng Nai gần 4m bị hư hỏng.

Ngay sau đó lực lượng Cứu hộ Cứu nạn PCCC Công an tỉnh Đồng Nai và Bình Dương xác định được vị trí chiếc ô tô nằm dưới sông Đồng Nai và thi thể cô gái vẫn đang trong xe. Vị trí chiếc xe chìm xuống sông Đồng Nai ngay gầm cầu Đồng Nai cách bờ khoảng 30m, thuộc địa phận TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương)

Trong đêm lực lượng Cứu hộ đã đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Nạn nhân là cô gái TTQ (22 tuổi ngụ TP Biên Hoà, Đồng Nai).

Theo gia đình nạn nhân, chị Q. đang theo học thạc sĩ tại một trường đại học ở TP.HCM. Chiều cùng ngày, cô gái trẻ gặp nạn khi trên đường từ trường về nhà.

Chiếc xe bị biến dạng sau cú va chạm mạnh.