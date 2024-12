Cả nhà hỗ trợ công an tìm kiếm ma túy trôi dạt trên biển 15/12/2024 09:00

(PLO)- Người dân các địa phương ven biển Quảng Ngãi đã phát hiện, tích cực hỗ trợ công an, biên phòng tìm kiếm lượng lớn ma túy bị trôi dạt trên biển, ngăn chặn tội phạm.

Ngày 14-12, Đồn biên phòng Bình Hải, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ điều tra làm rõ nguồn gốc 9,4 kg cần sa trôi dạt vào bờ biển mà người dân phối hợp cơ quan chức năng phát hiện, thu gom mới đây.

Cơ quan chức năng nhận định, số cần sa trên được những kẻ mua bán vận chuyển trên biển, khi phát hiện lực lượng chức năng thì tẩu tán tang vật xuống biển nên theo dòng hải lưu trôi dạt vào bờ.

9,4 kg cần sa được tìm thấy ở bờ biển Quảng Ngãi. Ảnh: CA Quảng Ngãi

Cả nhà đi hỗ trợ tìm ma túy

Số ma túy trên chỉ là một phần nhỏ so với số lượng mà người dân các địa phương ven biển tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện trong năm 2023 và 2024. Thậm chí, có thời điểm, người dân còn phát hiện hàng trăm kg ma túy dạt vào bờ biển Quảng Ngãi.

Theo cơ quan chức năng, kết quả trên có được nhờ đẩy mạnh phát động toàn dân tham gia tố giác tội phạm, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân tham gia vào cuộc chiến với ma túy xuyên quốc gia.

Lực lượng Công an, Biên phòng và người dân tìm ma túy dọc theo bờ biển. Ảnh: CA Quảng Ngãi

Đầu năm 2024, anh Phạm Đình Diêu (xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi) đi câu cá thì phát hiện ma túy trên bờ biển xã Bình Hải, huyện Bình Sơn nên cũng người dân địa phương đi tìm.

Kết quả, phát hiện tổng cộng 293 gói nặng gần 300 kg ma túy dạng cocaine. Đây là số lượng ma túy dạt vào bờ biển Việt Nam lớn nhất từ trước đến nay được người dân phát hiện.

Anh Phạm Đình Diêu phát hiện số lượng ma túy hàng trăm ký. Ảnh: CA Quảng Ngãi

"Tôi phát hiện hàng trăm bánh ma tuý bọc trong bao chống thấm nằm chỏng trơ bên bờ biển Gành nước Nhỉ. Mặc dù biết rõ số ma tuý này có giá lên đến hàng trăm tỉ đồng nhưng tôi không một phút do dự báo tin cho Công an xã và Đồn Biên phòng Bình Hải" - anh Phạm Đình Diêu kể lại.

Bà Phù Thị Sáu (thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị) chia sẻ rằng nhiều người dân địa phương đã tham gia hỗ trợ tìm kiếm ma túy khi nghe tin có ma túy dạt vào bờ biển. Thậm chí, có gia đình huy động cả nhà tham gia tìm kiếm.

"Cả gia đình tôi ai cũng tham gia tìm kiếm sau khi bên xã Bình Trị phát hiện nhiều ma túy. Lúc đấy tôi đi đoạn bờ biển phía Tây, thấy bao đen là tôi nghi ma túy nên liền gọi điện thoại nói cho chồng biết để báo Công an và Biên phòng. Tôi ở lại giữ số ma túy nghi này, sợ có người lấy" - bà Sáu nhớ lại một phần tham gia tìm kiếm ma túy dạt vào bờ biển.

Quân dân đồng lòng chống tội phạm ma túy

Trước việc liên tục phát hiện ma tuý và vật nghi ma tuý trôi dạt vào bờ biển, Công an xã và Bộ đội Biên phòng đóng tại các xã ven biển tỉnh Quảng Ngãi đã phát động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm, đồng thời tăng cường lực lượng tuần tra, canh giữ nhằm phát hiện, thu gom triệt để, không để các vật thể này rơi vào tay những kẻ mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý.

Công an xã Bình Hải và cán bộ Đồn Biên phòng Bình Hải tuyên truyền người dân cảnh giác ma túy trôi dạt bờ biển. Ảnh: CA Quảng Ngãi



Thiếu tá Nguyễn Minh Chiến, Trưởng Công an xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, cho biết số ma túy thả trôi trên biển dạt vào bờ trên khả năng là thủ đoạn mới của các đường dây mua bán, vận chuyển chất cấm xuyên quốc gia bằng đường biển.

Những kẻ này đóng ma tuý thành gói, gắn định vị rồi dựa theo quy luật của dòng hải lưu thả trôi để đồng phạm núp bóng các tàu cá trục vớt. Tuy nhiên, các bao chứa nhiều gói nhỏ chất ma túy trong quá trình trôi nổi bị sóng đánh bị bung ra, trôi dạt đi nhiều nơi và người dân ở các địa phương đã vớt được bàn giao lại cho lực lượng chức năng.

Những năm qua, Công an xã, phường ven biển Quảng Ngãi đã phối hợp chính quyền địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân thực hiện hiệu quả các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đẩy mạnh phát động toàn dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở, từ đó đã phát huy được vai trò của người dân trong đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Công an xã Bình Trị và người dân tìm kiếm ma túy trên biển. Ảnh: CA Quảng Ngãi

Chị Phạm Thị Thanh Thúy, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, kể khi nghe thông tin ma túy trôi vào bờ và khả năng sẽ còn nhiều ma túy khác, chị em phụ nữ đã ra biển để cùng hỗ trợ tìm.

Cũng như hàng trăm người dân khác, việc làm của người dân đã khẳng định phên giậu lòng dân nơi đây được xây dựng vững chắc. Mỗi người dân là một người chiến sĩ trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội khu vực biên giới biển.