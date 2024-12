Nhiều địa phương ra quân thực hiện đợt cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết Ất Tỵ 2025 15/12/2024 12:44

Sáng 15-12, nhiều địa phương đã tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Tại Quảng Ngãi, phát biểu tại lễ ra quân, Đại tá Trần Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại như Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9; 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và trật tự, an toàn giao thông; bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 tại Quảng Ngãi.

Vì vậy, các yếu tố tác động tiêu cực đến an ninh, trật tự sẽ nhiều hơn; nhất là vào dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Do đó, lãnh đạo công an tỉnh yêu cầu lực lượng công an toàn tỉnh tập trung trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan “tín dụng đen”, tội phạm thanh, thiếu niên sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, giải quyết mâu thuẫn, tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản và các loại tội phạm khác thường xảy ra trong dịp Tết như: Giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, cờ bạc…

Tại Bình Dương, từ ngày 15-12, Công an tỉnh Bình Dương cùng lực lượng công an 9 huyện thị, thành phố trên địa bàn bắt đầu ra quân cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm.

Công an tỉnh Bình Dương ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2025.

Đại tá Tạ Văn Đẹp, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương yêu cầu công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung làm tốt công tác điều tra cơ bản, rà soát tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, xác định đối tượng cần tập trung đấu tranh triệt xóa, ưu tiên giải quyết ngay những vấn đề bức xúc, phức tạp nổi lên ngay từ cơ sở.

Tại Kiên Giang, Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã phát lệnh ra quân thực hiện đợt cao điểm, từ ngày 15-12 đến ngày 14-2, với mục tiêu: Không để xảy ra các vụ việc phức tạp, “điểm nóng” về an ninh trật tự hoặc phát sinh các vụ việc khiếu kiện phức tạp, tập trung đông người.

Ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tặng hoa Ban Giám đốc Công an tỉnh tại lễ ra quân. Ảnh: VĂN VŨ

Đồng thời, không để xảy ra trọng án và tội phạm có tổ chức hoạt động lộng hành, gây bức xúc nhân dân. Cạnh đó, không để xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ; không để xảy ra cháy nổ và các vi phạm về pháo; không có cán bộ sai phạm bị xử lý kỷ luật.

Tại Bình Thuận, chia sẻ ở lễ phát động của Công an TP Phan Thiết, Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận nhấn mạnh đợt cao điểm này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là tiền đề, là động lực để thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự năm 2025.

Đại tá Lê Quang Nhân quán triệt và yêu cầu chỉ huy Công an TP Phan Thiết tập trung nêu cao trách nhiệm, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn TP Phan Thiết nói riêng và toàn tỉnh nói chung.

Người đứng đầu Công an tỉnh Bình Thuận yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy Công an TP Phan Thiết phải thể hiện vai trò, tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác chỉ đạo, chỉ huy, trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện.

Các đơn vị tập trung cao độ lực lượng, phương tiện, biện pháp để triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự. Từng cán bộ chiến sĩ phải chủ động và tạo được những chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong công tác; nắm chắc tình hình, tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp, kế hoạch công tác.