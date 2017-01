'Người đẹp' với chiêu lừa cầm cố 15 chiếc ô tô

Ngày 6-1, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương), cho biết đã chuyển hồ sơ cùng nghi can Lưu Thị Diễm Hằng (32 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An) lên cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương để điều ra làm rõ hành vi làm giả con dấu và lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo thẩm quyền.

Tại Cơ quan CSĐT, Hằng khai nhận đang cần số tiền lớn để tiêu xài cá nhân và chi trả nợ nần nên đã thực hiện hàng loạt hành vi lừa đảo. Hiện cơ quan công an xác định, “người đẹp” này đã thực hiện thành công lừa 15 chiếc ô tô.



Nghi can Hằng bị bắt giữ sau khi lừa đảo hàng loạt xe ô tô.

Theo đó, cuối tháng 11-2016, Hằng thuê ô tô chiếc Honda CRV của một công ty vận tải có trụ sở ở quận Gò Vấp (TP.HCM) tự lái để phục vụ cho nhu cầu đi lại. Sau đó, Hằng đem ô tô trên đến tiệm cầm đồ XY (phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, Bình Dương) để cầm ô tô trên với số tiền 700 triệu đồng.



Lúc này, Hằng nói rằng ô tô trên là của mình mới mua, đang làm thủ tục sang tên nhưng do cần tiền gấp nên mới đem cầm. Để chứng minh, Hằng đưa cho chủ tiệm cầm đồ bản hợp đồng, giấy chứng nhận đăng kiểm ô tô. Tất cả giấy tờ đều do Hằng làm giả hết sức tinh vi.

Đến ngày hẹn, Hằng quay lại tiệm cầm đồ nói rằng đã có giấy chứng nhận đăng ký xe nên yêu cầu chủ tiệm đưa lại hợp đồng mua bán xe, giấy hẹn. Sau đó, Hằng đưa giấy chứng nhận đăng ký ô tô mang tên mình. Khi chủ tiệm cầm đồ hỏi sao chưa lấy xe lại thì Hằng nói chưa có tiền và chưa có người mua xe.



Tang vật cơ quan công an thu giữ.

Đến ngày 19-12, Hằng lái chiếc ô tô Toyota Furtuner quay lại tiệm cầm đồ chuộc xe Honda CRV để đem đi bán cho khách rồi quay lại trả tiền. Để lấy chiếc xe Honda CRV ra, Hằng thế chấp chiếc ô tô Toyota cho tiệm cầm đồ cùng giấy tờ đều làm giả với số tiền 790 triệu đồng. Khi đang làm thủ tục cầm cố xe để lấy tiền thì Hằng bị cơ quan công an kiểm tra, phát hiện.



Với thủ đoạn tương tự, Hằng đã cầm cố được 15 chiếc ô tô khác nhau để lừa lấy nhiều tỉ đồng.