Clip đọc lệnh bắt người mẹ sát hại con nhằm trục lợi bảo hiểm nhân thọ 06/04/2025 18:02

(PLO)- Bị can Tô Thị Ty Na ở Quảng Nam bị bắt vì sát hại con nhằm trục lợi bảo hiểm nhân thọ.

Ngày 6-4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc mẹ sát hại con ruột xảy ra tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh kiểm tra, rà soát các vụ việc liên quan.

Từ công tác kiểm tra rà soát, Cơ quan CSĐT đã tiến hành xác minh, giải quyết vụ việc chết người xảy ra ngày 2-1-2023 và làm rõ đối tượng giết người là Tô Thị Ty Na.

Công an tỉnh Quảng Nam đọc lệnh bắt người mẹ sát hại con trục lợi bảo hiểm nhân thọ

Tối 5-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tống đạt quyết định khởi tố bị, bắt tạm giam Tô Thị Ty Na để điều tra về hành vi giết người.

Kết quả điều tra xác định, 22 giờ 5 phút ngày 2-1-2023, cháu N.V.H. (sinh năm 2017) là con út của bị can Ty Na tử vong tại nhà vệ sinh tư gia. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, cơ quan công an đã xác định Na đã có hành vi sát hại cháu H., mục đích nhằm trục lợi bảo hiểm