Cháy dữ dội cửa hàng đồ nhựa, cả khu vực hoảng loạn 26/03/2026 11:17

(PLO)- Đám cháy bùng phát tại một cửa hàng kinh doanh đồ nhựa trên đường Chung Thị Minh, phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM khiến khói đen bốc cao hàng chục mét, nhiều hộ dân xung quanh hoảng loạn di dời đồ đạc.

Đến hơn 10 giờ 30 phút ngày 26-3, lực lượng chức năng phường Tân Thới Hiệp (TP.HCM) phối hợp với Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM đã cơ bản khống chế, dập tắt đám cháy xảy ra tại một cửa hàng kinh doanh đồ nhựa trên đường Chung Thị Minh.

Trước đó, khoảng 8 giờ cùng ngày, người dân sống trên đường Chung Thị Minh phát hiện khói đen kèm mùi khét nồng nặc bốc ra từ căn nhà cấp bốn dùng làm cửa hàng kinh doanh bao bì, hộp cơm, ly nhựa.... Chỉ trong ít phút, ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà.

Khói lửa dữ dội bốc lên từ trong căn nhà cháy. Ảnh: H.TÂM

Nhân chứng tại hiện trường cho biết lực lượng tại chỗ đã huy động nhiều bình chữa cháy mini và kéo vòi nước để dập lửa nhưng bất thành do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy. Ngọn lửa sau đó lan sang căn nhà kế bên, cột khói đen bốc cao hàng chục mét khiến cả khu dân cư náo loạn.

Lo sợ cháy lan, nhiều hộ dân xung quanh vội vàng di chuyển tài sản, đồ đạc ra ngoài để đảm bảo an toàn.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt khống chế đám cháy. Ảnh: H.TÂM

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 12 đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chữa cháy nhanh chóng triển khai các mũi tiếp cận, phun nước từ nhiều hướng để khống chế đám cháy, ngăn lửa lan sang các nhà dân lân cận.

Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản, hàng hóa bên trong cửa hàng đồ nhựa bị thiêu rụi, hư hỏng nặng.

Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.