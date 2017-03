Người phụ nữ hoảng hồn thấy tên trộm núp trong nhà vệ sinh

Vào khoảng 15 giờ 30 ngày 11-1, “hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải (Đội PCTP phường Phú Hòa) nhận được điện thoại của Công an phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) báo trên địa bàn khu 2 (phường Phú Hòa) vừa xảy ra vụ trộm cạy cửa nhà trọ lấy tài sản. Ngay sau đó anh Hải cùng đồng đội là Thạch Đạt và Trân Phước Lộc đến hiện trường cùng công an phường truy tìm nghi can.



Tên trộm bị các 'hiệp sĩ' bắt giữ.

Nghi vấn tên trộm chưa ra khỏi khu vực nên các “hiệp sĩ” truy tìm ở xung quanh nhưng không thấy. Một tiếng sau, cách hiện trường vụ trộm khoảng 100 m, một chủ nhà là phụ nữ đi vệ sinh, bất ngờ thấy tên trộm lẩn trốn bên trong nhà vệ sinh nên kêu la. Thấy vậy, nghi can liền trèo lên nóc nhà dân để tìm đường lẩn trốn. Các “hiệp sĩ” cùng công an liền truy đuổi, tổ chức vây bắt tên trộm cùng tang vật đưa về trụ sở để lấy lời khai.

Tại cơ quan công an, nghi can khai tên Phan Văn Trị (24 tuổi, quê Hà Tỉnh, tạm trú thị xã Bến Cát, Bình Dương). Trị có một tiền án cướp giật tài sản. Đồng bọn đi cùng Trị tên Cường (bạn tù) đã nhanh chân tẩu thoát. Tang vật thu giữ là một máy laptop mà Trị cạy cửa phòng trọ lấy trộm của anh Huỳnh Đình Nhân (quê Khánh Hòa).