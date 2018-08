Nhiều người bàng hoàng việc nữ tu bị cướp sát hại

Đến chiều 2-8, Công an quận Tân Phú vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh xung quanh khu vực hẻm 339 trên đường kênh Tân Hóa (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú) để điều tra vụ nữ tu bị cướp sát hại ngay tại nhà.





Nhiều Phật tử và người dân bàng hoàng khi hay tin xảy ra với người tu hành bị kẻ cướp sát hại. Ảnh Nguyễn Tân.

Cướp giết cả người tu hành

Bên ngoài căn nhà số 339/1 nơi sư cô Nguyễn Thị Thanh Nhàn (50 tuổi, thường gọi là cô Hiếu) ở, nhiều Phật tử và những người tu hành mặc áo nhà chùa đứng chết lặng giữa trời nắng.

Nhiều người quệt vội dòng nước mắt hay ôm mặt khóc nấc. Vụ án mạng xảy ra ngay gần cổng vào một ngôi chùa trong con hẻm nên khiến nhiều người bàng hoàng, sửng sốt.

Theo người dân khu vực, con hẻm vốn rất bình yên do gần chùa chiền. Sáng cùng ngày nhiều người vẫn không hề hay biết sự việc cho đến khi một sư thầy ở chùa Phước Long (phường 1, quận 10) tới căn nhà của cô Hiếu. “Sư thầy khi mở cánh cửa ra thì thấy khắp nơi có vết máu, sư cô gục chết bên trong nên hốt hoảng la làng và kêu cứu. Lúc đó nhiều người chạy qua chứng kiến cảnh tượng đau lòng” – một người dân cho biết.

Cô Tống Thị Oanh (pháp danh Diệu Thiện), Phật tử ở chùa Phước Long, quận 10, hay tin cũng tất tả chạy xuống, khi chứng kiến cảnh đau lòng, chỉ biết đứng chết lặng ở đường quệt nước mắt. “Cô Hiếu là người chỉnh chu trong cư xử, có lòng thương người rất lớn. Cô lo cho mọi người chứ chưa bao giờ biết lo cho bản thân mình” – cô Oanh khóc.



Vụ việc xảy ra tại con hẻm 339 (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú). Ảnh Nguyễn Tân.

Theo quan sát, căn nhà ở sư cô bị sát hại có hai cánh cửa kiên cố có thiết kế khóa ở bên trong.

Nữ tu một đời làm từ thiện

Những người già sống ở con hẻm 339 cho biết sư cô là người hiền lành, đã xuất gia tu hành từ lúc còn nhỏ tuổi và có thời gian tu tập ở chùa Phước Long (phường 1, quận 10).

Ngày thường sư cô sống một mình, người thân sống ở nơi khác. “Cô thường ngày hòa nhã, từ tốn và hay giúp đỡ mọi người đặc biệt là các cháu nhỏ” – một cụ già ở cạnh ngôi nhà cho biết.



Thi thể nữ tu được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra. Ảnh Nguyễn Tân.

“Ở khu phố, một năm cô làm từ thiện 4 lần. Mỗi một lần là 100 phần quà cho những người khó khăn. Trong nhà cô có đặt tam bảo để thờ. Trước đây, buổi tối có các cháu nhi đồng hay tới tụng kinh nhưng gần đây thì chỉ có tối Chủ nhật từ 19 đến 20 giờ tối. Còn ban ngày cô lên chùa. Xóm này ai cũng sống hiền lành” – một người khác góp chuyện.

Theo những người hàng xóm, giờ sinh hoạt của cô Hiếu rất sớm nên có thể những tên cướp đã theo dõi từ lâu rồi mới ra tay. Có thể khi cô vừa mở cửa thì cướp đã xông vào và tấn công.

“Bình thường từ 4 giờ sáng cô Hiếu hay dậy sớm và qua chùa Phước Long (phường 1, quận 10). Hôm nay trên chùa có đám, nhưng sư thầy đợi hoài cô chưa qua nên điện. Tuy nhiên, gọi mấy cuộc thì có một người nam bắt máy nói cô đi chợ rồi. Thầy linh tính có chuyện chẳng lành nên thầy chạy xuống thì thấy cô...” – bà Trương Thị Mỹ Hằng (48 tuổi, ngụ quận Tân Bình) nói.



Rất đông người dân không khỏi bàng hoàng. Ảnh Nguyễn Tân.

Cô Tống Thị Oanh (pháp danh Diệu Thiện), Phật tử ở chùa Phước Long, quận 10, khóc nấc, nói: “Mới gặp cô ấy ngày hôm qua. Cô ấy lo cho mấy em nhi đồng không có tiền, ba mẹ phải mướn nhà ở. Sợ các em hư, cô cho các em Chủ nhật tới nhà tụng kinh, niệm Phật. Cô lo từ cuốn sách, cây viết, đến manh áo và xe đạp cho các em. Trong khi đó, cô ăn mặc rất giản dị đến bị bệnh cũng không lo cho bản thân mình mà lo cho người khác nữa... Kẻ cướp sao lại nỡ ra tay với người tu hành như vậy”.