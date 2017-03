Nhiều vụ cướp, hiếp trên đoạn đường không đèn

Đường Hoàng Sa nối QL 51 vào xã Long Sơn, TP Vũng Tàu đang là nỗi lo về an ninh trật tự cho người dân và chính quyền nơi đây vì đường vắng, hệ thống đèn có sẵn chỉ để… trang trí.

Theo thống kê của địa phương, từ năm 2014 đoạn đường giáp ranh khoảng 1 km giữa huyện Tân Thành và TP Vũng Tàu này đã xảy ra hàng chục vụ cướp, cướp giật, hiếp dâm. Lần gần đây nhất là vụ bà Tr. (52 tuổi, xã Long Sơn) bị hai tên cướp tấn công, hiếp dâm rồi bỏ chết bên vệ đường vào khoảng 2 giờ sáng 8-12-2015 càng làm người dân lo lắng.

Bà HTKL (thôn Cát Hải, xã Tân Hải) kể: Khu vực này buổi tối không có đèn đường và bọn cướp, trộm hay núp trong các bụi cây để ra tay. “Thỉnh thoảng gia đình chúng tôi lại nghe kêu cướp, cướp vào giữa đêm; nhà tôi cũng là mục tiêu của bọn trộm vì đường không có đèn, cây cối rậm rạp, kẻ xấu dễ tẩu thoát khi bị phát hiện” - bà nói.





Một đoạn đường tối tăm vào ban đêm. Ảnh: TK

“Chúng tôi cũng đã có ý kiến nhiều trong các cuộc họp của xã về tình hình mất ANTT tại đoạn đường trên, đề nghị có cách cho hệ thống đèn chiếu sáng hai bên đường sáng lên giùm nhưng nó… cứ tắt” - ông Nguyễn Văn Tươi (tổ trưởng tổ 8, thôn Cát Hải, xã Tân Hải), nói.

Ông Nguyễn Xuân Đăng, Phó Chủ tịch xã Tân Hải, than: Nhiều hôm cùng anh em đi đá bóng bên xã Long Sơn về muộn là không dám đi một mình. “Trong các cuộc họp với huyện, Ban An toàn giao thông tỉnh, tôi đã nêu chuyện phát quang, mở hệ thống đèn chiếu sáng nhưng chưa thấy động tĩnh”.

Công an huyện Tân Thành và cả Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đều nhận định đoạn đường này mất an toàn về an ninh trật tự vì kẻ xấu lợi dụng đường vắng, tối để ra tay dù đã cử lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát.

“Việc khẩn thiết nhất chúng tôi đề nghị là phải mở lại hệ thống đèn chiếu sáng và chúng tôi đã nhiều lần có ý kiến với huyện, tỉnh về đoạn đường này. Trước mắt, Công an xã Tân Hải sẽ bố trí chốt trật tự tại đường Hoàng Sa, cử lực lượng trực 24/24 giờ” - một lãnh đạo Công an xã Tân Hải nói.

Một lãnh đạo Xí nghiệp Chiếu sáng công cộng Vũng Tàu (Công ty CP DV Môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu) cho hay: Đoạn thuộc địa phận xã Tân Hải do huyện Tân Thành quản lý. “Qua quan sát, hệ thống đèn đường phía Tân Thành có dấu hiệu hư hỏng, không đấu nối đường điện” - người này cho biết.