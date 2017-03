Ninh Thuận thực nghiệm hiện trường vụ án vườn táo

CQĐT thực nghiệm hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 30 ngày 18-9, vợ chồng chị Lê Thị Tùng (48 tuổi) và Nguyễn Đông Tấn (49 tuổi, cùng ngụ thôn An Thạnh, xã An Hải, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận) đang nằm ngủ trong nhà tại khu vực rẫy táo của anh ruột chị Tùng. Bất ngờ, chị Tùng nghe thấy tiếng la thất thanh của chồng. Chị choàng mở mắt thì nhìn thấy anh Tấn nằm sát vách tường, mắt đang mở to. Bất ngờ, một người đàn ông bịt khẩu trang che mặt cầm con dao dài khoảng 15 cm gí vào cổ chị Tùng. Người này đe dọa lấy đi một số tài sản và cố thực hiện hành vi cưỡng bức chị Tùng.





Theo lời chị Tùng, trong lúc tên tội phạm thực hiện hành vi đồi bại thì chó ngoài vườn táo sủa nên hắn đã bỏ chạy. Chị Tùng vội mặc quần áo và tri hô cầu cứu. Khi người dân xung quanh đến hiện trường thì phát hiện anh Tấn đã tử vong với một vết đâm ở vùng đầu và nhiều chấn thương khác trên cơ thể. Hiện cơ quan chức năng đang tổ chức truy bắt hung thủ. Ngày 29-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã có quyết định đề nghị khởi tố vụ án.

Trong buổi thực nghiệm hiện trường sáng nay chỉ có mặt chị Tùng và Cơ quan Công an tỉnh Ninh Thuận. Một số người dân hiếu kỳ đã tụ tập xung quanh ngôi nhà chị Tùng để theo dõi buổi thực nghiệm.