Nổ lớn 'bay' mái nhà, 1 người bị thương nặng

Tối 5-1, ông Đậu Khắc Hà -Trưởng Công an xã Nghi Xuân (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết Công an huyện Nghi Lộc và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ nổ lớn tại xóm Xuân Phúc (xã Nghi Xuân) khiến một người bị thương.



Vụ nổ lớn làm nứt tường, "bay" mái tôn.

Gần trưa 5-1, một tiếng nổ lớn phát ra tại nhà của anh Thanh Sơn (ở xóm Xuân Phúc) khiến người dân gần đó giật mình. Sau tiếng nổ lớn, mọi người chạy đến thấy tường nhà bị nứt toác, mái tôn bị bay văng ra, anh Thanh Sơn bị thương rất nặng. Ngay lúc đó, người thân và người dân đưa anh Sơn đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do bị thương quá nặng anh Sơn đã được chuyển ra BV Bỏng Quốc gia (Hà Nội) tiếp tục cấp cứu.



Hiện trường vụ nổ.

Ông Hà cho biết thêm, sau khi xảy ra vụ nổ công an đã có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc nhưng hiện chưa xác định được nguyên nhân vụ nổ lớn.



Được biết Sơn từng là học sinh nghèo vượt khó, chăm chỉ. Gia đình anh Sơn khó khăn, thầy cô giáo cũ và bạn bè đang kêu gọi mọi người giúp đỡ anh để sớm vượt qua khó khăn.