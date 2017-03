Nữ nghi can treo cổ bằng áo gió chết tại công an phường

Ngày 19-3, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cho biết cơ quan điều tra công an tỉnh đang điều tra vụ nghi can Bùi Thị Hương (42 tuổi, ngụ quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng) treo cổ chết tại nhà tạm giữ hành chính, công an phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước vào ngày 18-3.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 17-3, công an phường Tân Đồng nhận được tin báo của gia đình bà Nguyễn Thị Nga (ngụ phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài) và chồng là Lê Văn Tiếu (hai vợ chồng là công nhân hưu trí), báo có hai người phụ nữ đến nhà bà Nga, tự xưng là nhà báo làm phóng sự, giải quyết chính sách cho người có công với cách mạng. Hai người này yêu cầu bà Nga đưa tiền vàng ra để quay phim lên ti vi. Tin lời, bà Nga tháo đôi bông tai bằng vàng 9999 (2 chỉ) và 6 triệu đồng cho hai "nhà báo" quay phim. Được một lúc, hai người phụ nữ này đề nghị gia chủ vào thay áo dài để "lên hình" cho đẹp. Trong lúc bà Nga vào nhà thay đồ thì hai "nhà báo" nhanh chóng gom tiền, vàng của bà Nga bỏ đi.

Biết bị lừa, bà Nga đã lập tức trình báo công an phường Tân Đồng, đồng thời đến các tiệm vàng thị xã Đồng Xoài mô tả hình dạng và yêu cầu các chủ tiệm vàng thông báo nếu có người đến bán vàng của bà.

Đến 7 giờ ngày 18-3, một người phụ nữ tới tiệm vàng Kim Hương (phường Tân Bình) bán đôi bông tai bằng vàng giống hệt đôi bông tai của bà Nga. Tiệm vàng đã gọi điện cho con gái bà Nga lên xác nhận.

Tại tiệm vàng Kim Hương, sau khi xác minh, công an phường Tân Đồng lập biên bản và đưa người phụ nữ lạ mặt về trụ sở làm việc. Qua nhận dạng, vợ chồng bà Nga xác định nghi can Hương chính là người đến nhà để lừa quay phim rồi lấy tài sản. Tuy nhiên, nghi can Hương không chịu thừa nhận hành vi lừa đảo, chiếm đoạt vàng, tiền của bà Nga.

Trong quá trình làm việc, đến khoảng 13 giờ cùng ngày, Hương xin đi vệ sinh. Sau 20 phút không thấy Hương quay lại nên ông Nguyễn Đình Cảnh, cán bộ công an phường Tân Đồng, ra ngoài kiểm tra thì phát hiện bà Hương đã chết trong tư thế treo cổ bằng áo gió trên cửa phòng tạm giữ hành chính.

Đại tá Trần Thắng Phúc, Phó giám đốc công an tỉnh Bình Phước, khẳng định: “Qua điều tra ban đầu, không có dấu hiệu nào cho thấy nghi can bị đánh, cơ quan điều tra cũng đã trưng cầu cơ quan giám định pháp y Trung ương tại TP.HCM khám nghiệm tử thi với sự chứng kiến của người nhà để đảm bảo khách quan. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ”.

Nghi can Hương đã có hai tiền án, tiền sự, trong đó từng bị tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

NGUYỄN ĐỨC