Nữ sinh chết thảm dưới bánh xe tải ở Bình Dương

Trưa 27-4, trên địa bàn tỉnh Bình Dương xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy khiến một nữ sinh tên Trang tử vong tại chỗ.



Hiện trường vụ tai nạn

Thông tin ban đầu, Trạng chạy xe máy 60FB-6100 trên quốc lộ 1K theo hướng từ ngã tư Linh Xuân về tỉnh Bình Dương.



Khi gần tới trung tâm thương mại Big C (xã Đông Hòa, thị xã Dĩ An, Bình Dương), xe máy này va chạm với ô tô tải 60C-272.58 do một nam tài xế điều khiển chạy cùng chiều.



Cú va chạm mạnh khiến nữ sinh ngã xuống đường, bị xe tải kéo lê, tử vong tại chỗ, xe máy bị bẹp dúm, hư hỏng hoàn toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên. Tài xế xe tải cũng đã đến cơ quan chức năng trình diện.