Bảo đảm an toàn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống Công an Nhân dân 08/03/2025 12:44

(PLO)- Các phương án được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm an toàn cho các đoàn khách và người dân đến với chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống Công an Nhân dân.

Ngày 8-3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin trong hai ngày 8 và 9-3, Bộ Công an tổ chức chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân tại Thủ đô Hà Nội.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã chủ động phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) cho các sự kiện này.

Theo đó, lực lượng CSGT được huy động phối hợp, điều tiết giao thông trên các tuyến, với mục tiêu không để xảy ra ùn tắc, ảnh hưởng đến chuỗi sự kiện và hoạt động đi lại của Nhân dân.

Phương án dẫn các đoàn đại biểu tham dự hội nghị được chuẩn bị kỹ càng, sẵn sàng phương tiện, lực lượng để thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tổ chức hướng dẫn, sắp xếp phương tiện trong khu vực tổ chức sự kiện.

Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội triển khai nhiều phương án để bảo đảm TTATGT tại khu vực diễn ra sự kiện. Ảnh PHI HÙNG

Các đội CSGT địa bàn bố trí lực lượng phân luồng từ xa, phòng ngừa ùn tắc, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan bảo đảm an toàn cho các đoàn khách, phương tiện, khí tài và người dân tham dự.

Theo ghi nhận, tại địa điểm diễn ra sự kiện, Đội CSGT đường bộ số 1, thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã triển khai 19 chốt phân luồng giao thông quanh khu vực, phối hợp với Công an các phường tổ chức điều tiết giao thông, đồng thời triển khai 5 tổ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường xung quanh khu vực, không để xảy ra ùn tắc, mất an ninh trật tự.

Ngoài lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, hệ thống camera giám sát cũng được huy động nhằm hỗ trợ công tác chỉ huy, điều hành trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho hay đây là hoạt động có ý nghĩa lớn hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân.

Việc triển khai các phương án nhằm bảo đảm TTATGT, góp phần bảo vệ chuỗi hoạt động diễn ra thành công, lan tỏa tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ an ninh Tổ quốc trong Nhân dân.