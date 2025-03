Hành trình truy bắt nhóm người Trung Quốc bắt cóc đòi 10 tỉ đồng tiền chuộc 09/03/2025 13:53

(PLO)- Chỉ sau 4 giờ tiếp nhận thông tin, Công an TP.HCM đã nhanh chóng xác định, truy bắt nhóm người Trung Quốc thuê mướn người Việt Nam tham gia vụ bắt cóc đòi 10 tỉ đồng tiền chuộc.

Liên quan đến vụ người đàn ông Trung Quốc bị bắt cóc, tống tiền 10 tỉ đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp đối với Ma Cai (49 tuổi, người chủ mưu), Fan GuoHui (39 tuổi), Li Chuang (47 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc); Lê Thị Bích Xuyên (35 tuổi), Huỳnh Văn Toàn (30 tuổi, quê Bình Định) về tội bắt, giữ người trái pháp luật, và tội cưỡng đoạt tài sản; Nguyễn Thanh Vũ (31 tuổi, quê Bình Định) về tội bắt, giữ người trái pháp luật.

Bắt cóc, tống tiền và đánh người

Nạn nhân là người đàn ông 37 tuổi, quốc tịch Trung Quốc. Người này sống cùng vợ nhiều năm ở quận 7, TP.HCM và mở nhà hàng kinh doanh.

Theo điều tra ban đầu, nhóm này đã nhập cảnh vào Việt Nam và theo dõi, lên kế hoạch bắt cóc nạn nhân để gây áp lực, buộc người thân, gia đình phải trả số tiền lớn.

Do không thông thạo địa hình và ngôn ngữ, nhóm này thuê Toàn, Vũ theo dõi nạn nhân và cung cấp thông tin; Xuyên được thuê làm phiên dịch. Tiền công được trả hàng chục triệu đồng sau mỗi lần đáp ứng yêu cầu.

Nhóm bắt cóc bị Công an TP.HCM nhanh chóng vây bắt. Ảnh: CA

Khuya 27-2, nhóm bắt cóc đi xe ô tô và xe máy, theo sát hành tung của hai vợ chồng nạn nhân.

Đến khoảng 0 giờ ngày 28-2, khi xe của nạn nhân dừng lại trước khách sạn trên đường số 9 (phường Tân Phú, quận 7) thì bị một chiếc xe ô tô chặn lại.

Một số người Trung Quốc, Việt Nam đã bắt nạn nhân lên xe ô tô và uy hiếp bằng dao, không cho kêu cứu. Gia đình nạn nhân cũng bị đe dọa tại hiện trường.

Cảnh sát còn phát hiện ngoài chiếc xe ô tô còn một chiếc xe máy biển số TP.HCM có hai người đàn ông ngồi trên cũng có dấu hiệu nghi vấn. Hai người này được xác định là Ma Cai và Li Chuang.

Công an bắt Fan Guohui, Ma Cai, Li Chuang (từ trái qua). Ảnh: CA

Chiếc xe ô tô sau đó chạy lòng vòng ở nhiều tuyến đường, khi đến địa phận xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thì dừng lại.

Ma Cai, Li Chuang và Fan Guohui sau đó khai đưa nạn nhân vào bãi đất trống. Ma Cai cho rằng nạn nhân mượn tiền không trả, bây giờ phải trả và ép gọi điện cho người thân, gia đình chuyển tiền. Do nạn nhân bất hợp tác nên đã bị Guohui đánh vào ngực.

Công an TP.HCM vây ráp, bắt những người liên quan. Ảnh: CA

Ngoài ra, trong lúc ép buộc nạn nhân chuyển tiền, Li Chuang còn thủ theo một cây búa và để lộ ra ngoài cho nạn nhân thấy nhằm gây áp lực, đòi chuyển tổng cộng 10.000.000 USDT (tiền điện tử, tương đương 10 tỉ đồng).

Tiếp đó, cả nhóm đưa nạn nhân lên xe ô tô đến bãi đất trống thuộc địa bàn xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM tiếp tục ép buộc nạn nhân chuyển tiền. Đây là khu vực rất vắng vẻ, địa hình hiểm trở gây khó khăn cho cơ quan chức năng khi truy bắt.

Nhanh chóng phá án

Theo Công an TP.HCM, lúc 6 giờ ngày 28-2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) nhận tin báo của vợ nạn nhân về việc chồng bị nhóm người bắt cóc.

Vì lo lắng cho an nguy của chồng, gia đình và người thân đã chuyển tổng cộng số tiền hơn 600.000 USDT.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vây bắt nghi phạm tại hiện trường. Ảnh: CA

Sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an Thành phố và Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã giao PC02 chủ trì phối hợp Phòng 6 - Cục Cảnh sát hình sự, các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an… khẩn trương truy xét, đảm bảo an toàn tính mạng cho người bị bắt cóc.

PC02 đã phân công các trinh sát, điều tra viên dày dặn kinh nghiệm trong đấu tranh các vụ án có yếu tố nước ngoài, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan tiến hành truy tìm nhóm đối tượng.

Vũ, Toàn và Xuyên tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Chỉ sau bốn giờ truy xét, nhóm nghi phạm đã lộ diện. Khi phát hiện bị vây bắt, nhóm bắt cóc tháo chạy, lẩn trốn và xóa hết các bằng chứng liên quan.

Trong số này, Xuyên và Fan GuoHui... đã lẩn trốn vào khu vực rừng cây; Vũ tẩu thoát về Bình Dương.

Với tinh thần đấu tranh, truy bắt tội phạm đến cùng, các lực lượng vây bắt đã không quản ngại đêm tối, vây ráp khu vực rừng cây và nhảy xuống kênh để bắt hết các nghi phạm.

Theo Công an TP.HCM, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Thành phố, PC02 và các đơn vị phối hợp đã giải cứu thành công, đảm bảo an toàn tính mạng cho nạn nhân.

Đây là kết quả của việc thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh, phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, từ đó nhận diện chính xác về phương thức thủ đoạn, triển khai các biện pháp phù hợp, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan đảm bảo về công tác tố tụng đối với tội phạm là người nước ngoài, xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.