Nửa đêm mang liềm sang cắt cổ hàng xóm vì ván bài 2.000 đồng

(PLO)- Sáng 26-4, Cơ quan công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết đã bắt giữ Đoàn Bá Duyên (54 tuổi, trú xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) để điều tra hành vi giết người.