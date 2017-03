Phá một nhóm bán dâm qua Zalo

(PL)- Ngày 29-12, Công an phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết vừa chuyển Ngô Thúy Hằng (27 tuổi) cùng hồ sơ liên quan đường dây môi giới mại dâm do Hằng cầm đầu tới Công an quận Cầu Giấy để điều tra.

Theo Công an phường Trung Hòa, qua công tác quản lý đã phát hiện tình trạng gái bán dâm sử dụng Zalo, Viber... để câu kéo khách mua dâm. Công an xác định Hằng cầm đầu một đường dây trên địa bàn. Đêm 22-12, công an phường kiểm tra một nhà nghỉ, bắt quả tang hai cặp đang mua bán dâm. Từ lời khai, công an mời Hằng về trụ sở làm việc trong lúc người này vẫn đang sử dụng điện thoại điều hành gái bán dâm.

Ngô Thúy Hằng tại công an. (Ảnh do công an cung cấp) Tại công an, Hằng khai nhận đã thiết lập cho mình một đường dây bán dâm cao cấp tại các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn TP Hà Nội. Mọi liên lạc giữa tú bà và gái bán dâm chỉ thông qua điện thoại di động. Hằng tự chụp những bức ảnh của mình, đăng trên Zalo, Viber… để chào mời. Khi có khách, Hằng điều gái bán dâm đến tiếp. Dù “treo đầu dê bán thịt chó” nhưng hầu hết khách không phàn nàn vì Hằng lựa các cô gái xinh, bốc lửa. Các cô gái bán dâm sẽ phải chia một nửa số tiền (500.000 đồng đến 3 triệu đồng) qua tài khoản ngân hàng cho Hằng. TUYẾN PHAN