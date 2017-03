Phá sới bạc lớn, bắt 21 đối tượng

22h ngày 25/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an huyện Đông Triều đã triệt xóa tụ điểm đánh bạc lớn tại thôn Nghĩa Hưng, xã An Sinh, bắt giữ 21 đối tượng.

Trong số 21 con bạc trên, có 3 đối tượng nữ và chủ sới bạc là Trần Thanh Tâm, 32 tuổi, trú tại thôn trên. Lực lượng Công an đã thu giữ trên chiếu bạc và trên người các đối tượng tổng cộng hơn 100 triệu đồng cùng một số dụng cụ đánh bạc và 15 xe máy, nhiều điện thoại di động. Được biết, sới bạc tại nhà riêng của Trần Thanh Tâm, song hoạt động khá tinh vi. Các đối tượng bố trí nhiều chốt gác từ quốc lộ 18A đến điểm sát phạt để cảnh giới lực lượng chức năng. Hiện, Công an tỉnh Quảng Ninh đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo pháp luật.



Theo Thịnh - Châu (CAND)