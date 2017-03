Phá vụ vận chuyển, buôn bán heroin

Công an quận Thủ Đức, TP.HCM vừa chuyển giao một nghi can tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy cùng tang vật cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Theo thông tin ban đầu, chiều 31-3, tại hẻm số 60, đường số 4, phường Trường Thọ, Công an quận Thủ Đức tiến hành bắt giữ một nghi can. Khám xét trong người nghi can này, công an thu giữ ba bánh heroin, hai gói nylon chứa chất bột màu trắng, một cân tiểu ly… với tổng trọng lượng được xác định là gần 1,1 kg chế phẩm heroin. Hiện danh tính nghi can chưa được công bố nhằm phục vụ quá trình mở rộng điều tra.