Phát hiện kho vũ khí trong nhà 'trùm' cho vay nặng lãi

Sáng 16-8, Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin chính thức kết quả triệt phá một ổ nhóm tội phạm có tổ chức trên địa bàn quận Đống Đa (Hà Nội) vừa qua.

Theo đó, ngày 29-7, Công an quận Đống Đa nhận được trình báo về việc một thanh niên rơi từ tầng ba nhà 866 Đường Láng xuống đường. Nhanh chóng có mặt tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là Phạm Văn Tuyên (26 tuổi, trú Đống Đa, Hà Nội).

Tại thời điểm bị ngã, nạn nhân bị gãy xương đùi trái và dập não vùng trán. Xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, lực lượng công an lập tức vào cuộc điều tra.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng công an đã làm rõ, bắt giữ Vũ Quang Hùng (35 tuổi, Hà Nội), Bùi Văn Chủ (23 tuổi), Vũ Văn Thùy (25 tuổi) và Hoàng Ngọc Hiếu (25 tuổi, cùng trú Thái Bình).



Công an phát hiện cả một kho vũ khí tại nhà riêng của Vũ Quang Hùng.

Khám xét nơi ở của Vũ Quang Hùng, công an thu giữ 11 khẩu súng (ba súng dài có ống ngắm và tám súng ngắn) cùng hàng trăm viên đạn, 26 binh khí còn nguyên vẹn (dao, kiếm, nỏ, rìu,...). Đáng chú ý, công an còn thu giữ 483 giấy tờ liên quan đến việc vay nợ với tổng số tiền khoảng 4,8 tỉ đồng.

Làm rõ vụ án, công an xác định do Tuyên có mâu thuẫn trong làm ăn với Hùng nên ngày 12-6, Hùng và một số đồng bọn đến gặp Tuyên tại nhà riêng để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, Hùng đã dùng súng ngắn (dạng côn quay màu trắng) bắn vào đùi Tuyên rồi bỏ về. Nạn nhân được đưa đi bệnh viện và không trình báo công an.

Ngày 25-7, Hùng yêu cầu Tuyên lên cửa hàng của mình để đối chiếu công nợ (Tuyên là người giúp Hùng đi thu hồi nợ). Hùng tuyên bố nếu trong vòng ba ngày Tuyên không đến thì gặp đâu sẽ đánh đó.

Khi biết Tuyên không “chấp hành”, Hùng yêu cầu đàn em tìm gặp và đánh Tuyên. Khoảng 23 giờ ngày 29-7, Hiếu chở theo Thùy đến nhà Tuyên tại 866 Đường Láng để đánh và đòi nợ.



Trong số kho vũ khí của ông "trùm" này, có một số là vũ khí quân dụng.

Khi đến nơi, Hiếu nhặt một cục bê tông lên nhà Tuyên. Đợi Tuyên mở cửa, Hiếu cầm cục bê tông đánh, Thùy cũng phụ giúp dồn sát Tuyên vào tường rồi liên tục dồn đánh, buộc Tuyên phải chạy ra ngoài ban công rồi bị Hiếu dùng tay đẩy vào ngực làm Tuyên ngã từ tầng ba xuống dưới đường. Sau đó Hiếu và Thùy bỏ trốn.

Tuyên sau đó được mọi người phát hiện và đưa đi cấp cứu, hiện sức khỏe đã bình phục.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã khởi tố vụ án hình sự giết người và tàng trữ trái phép chất ma túy; khởi tố bị can và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Hùng, Hiếu, Thùy về tội giết người. Ngoài ra, công an cũng đang tập trung điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng về các hành vi khác như cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng,...

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.



Có tới tám khẩu súng ngắn và hai khẩu súng dài có ống ngắm.



Hàng trăm viên đạn cũng được phát hiện.



Nhiều hung khí như dao, kiếm, rìu,... vẫn còn nguyên vẹn.