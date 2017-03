Phát hiện thi thể người phụ nữ trên sông Sài Gòn

(PLO)- Vào khoảng 15 giờ ngày 17-6, nhiều người dân đi qua bến đò An Sơn (ấp An Phú, xã An Sơn, thị xã Thuận An, Bình Dương) tá hỏa phát hiện một xác chết trôi gần khu vực bến đò trên sông Sài Gòn.