Phát hiện trồng cần sa trong khu dân cư

Pháp luật cấm trồng cần sa.



Hình ảnh cây cần sa thu giữ tại bãi đất trống mà ông Hưng trồng.

Trước đó, chiều 11-6, qua tuần tra địa bàn, Công an phường Hiệp Bình Phước (Thủ Đức) phát hiện tại bãi đất trống khu vực thổ mộ ở hẻm 716 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước có hàng chục cây cần sa đang phát triển xanh tốt. Công an phường tiến hành lập biên bản và ông Hưng khai nhận số cây này là do ông trồng. Công an thu giữ tổng cộng 37 cây cần sa tươi và khô (trọng lượng 30 kg).

Theo ông Hưng khai báo, ông được một người cho hột cần sa để trồng, mục đích sử dụng trong việc điều trị bệnh, giảm đau.

H.TUYẾT