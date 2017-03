Phong tỏa quốc lộ vì container lật ngang

4 giờ 30 sáng 26-4, xe container biển số TP.HCM do một tài xế khoảng 25 tuổi điều khiển lưu thông trên quốc lộ 22 hướng từ ngã tư An Sương về cầu An Hạ (thuộc xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) .

Khi cách cầu khoảng 200 m thì lao sang bên phải đường, tông vào dải phân cách bê tông, lật ngang.



Chiếc xe container lao sang phải, lật ngang và chắn toàn bộ hai làn đường sáng nay (26-4)

Tại hiện trường hàng chục mét dải phân cách bị húc văng, bể nát; chiếc xe hư hỏng nặng phần đầu nằm choán hết làn đường dành cho xe máy và ô tô; kính chắn gió vỡ tung, dầu nhớt chảy tràn khắp nơi. Tài xế may mắn không bị thương.



Nhiều mét dải phân cách bê tông bị húc văng, hư hỏng

Lực lượng chức năng huyện Hóc Môn có mặt điều động hai xe cứu hộ giải phóng hiện trường, một làn đường quốc lộ được phong tỏa hoàn toàn, giao thông ùn ứ nhẹ vào lúc sáng sớm.



Hai phương tiện cứu hộ được huy động để di dời chiếc xe gặp nạn

Đến khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, hiện trường cơ bản đã được giải quyết.



Nguyên nhân được cho là tài xế ngủ gật.