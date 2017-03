Phường Hiệp Bình Chánh (Thủ Đức): Nhiều khu phố vẫn khát nước sạch

Dù cách Nhà máy nước Thủ Đức không xa nhưng nhiều hộ dân tại một số khu phố của phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức, TP.HCM) không có nước máy xài trong nhiều năm qua. Có hộ phải mua nước sạch với giá 15-20 ngàn đồng/m3 để sử dụng.

Tắm nước nhiễm phèn bị mẩn ngứa

Nhiều người dân tại phường Hiệp Bình Chánh than phiền không có nước máy nên xài nước giếng thì có phèn nên đã bị mẩn ngứa. Bà Ba Tính, hẻm 48, khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, nói: “Nhà tui xài nước giếng và có bồn trữ nước, mỗi lần vệ sinh bồn nước, thay lại than hoạt tính, cát là trần ai khổ ải. Mỗi lần như vậy, tiền công hết tới hàng trăm ngàn đồng mà nước bẩn vẫn bẩn. Đứa cháu tôi cứ bị mẩn ngứa đến nỗi phải đi mua nước bình tắm cho cháu. Con nít ở đây, đứa nào cũng phải vô bệnh viện kiểm tra da, sức khỏe hằng tháng. Nước giếng bị nhiễm phèn, phải ráng sử dụng để nấu ăn nhưng vừa ăn vừa lo”.

Đưa phóng viên đi xem bồn lọc nước đóng màu vàng xỉn, bà Trần Thị Sâm, hẻm 48, khu phố 6, than: “Dân hẻm tôi, nhà nào có điều kiện thì đào giếng, mua bồn chứa nước. Nhưng nước có màu vàng, rất khó dùng. Dù có bồn lọc nước nhưng một tháng vài lần tôi lại phải thay cát, than trong bồn lọc để đảm bảo an toàn”. Chị Lê Thị Hoa, số nhà 30/16 đường 24, khu phố 5, cho biết: “Nhà tôi phải mua máy bơm nước, rồi lắp hệ thống lọc nước bơm lên từ giếng với giá gần 10 triệu đồng. Biết là mắc hơn là xin cấp nước từ công ty nhưng không làm thì lấy nước đâu mà uống”.

Nước máy: Đầu hẻm có, cuối hẻm không

Theo ông Dũng, tổ trưởng tổ 40, khu phố 6, cả tổ có gần 200 nhà không có nước máy xài. Trong đó, khoảng 140-150 nhà có đầy đủ số nhà, chủ nhà đã có đăng ký hộ khẩu (KT2) hoặc tạm trú dài hạn (KT3). “Tôi đã làm danh sách hai lần gửi đơn tập thể xin được cấp nước lên công ty cấp nước cách đây một năm nhưng đến giờ việc cấp nước vẫn rơi vào quên lãng” - ông Dũng nói. Theo tìm hiểu của phóng viên, tại khu phố 6, chỉ cách nhau cái cầu Trụ Năm vài chục thước mà bên này cầu có nước máy trong khi bên kia thì không. Ven đường liên tổ Sông Đà (tổ 40), nhà đầu tiên có nước máy còn những nhà sau cũng không có. Theo ông Dũng, những căn biệt thự có biển số nhà ven mặt tiền đường 48 cũng trong cảnh thiếu nước máy như nhà số 55, 59, 61... Trong đường liên tổ 40 + 43B, chỉ vài hộ mặt tiền có nước máy, còn phía sau thì không.

Ông Phạm Văn Cưng, khu phố 5, bức xúc: “Ở đây có năm hộ có số nhà đầy đủ, ngành điện cũng cấp điện cho chúng tôi, chúng tôi làm đơn xin được vô nước mà không thấy đâu giải quyết. Đất nhà tôi là đất thổ cư mà. Bực ở chỗ, khúc đầu xóm có nước, khúc cuối có nước còn năm hộ, trong đó có nhà tôi thì phải xài ké lại từ giếng hàng xóm”.

Tại khu phố 8, tình hình cũng không khá hơn. Ông Nguyễn Văn Kiên, số nhà 67/11/12 đường 53 B, chán nản: “Tôi có giấy tờ hợp lệ, số nhà cũng có, vậy mà chúng tôi vẫn không gắn được đồng hồ nước. Năm 2000, tôi đã làm đơn xin cấp nước nhưng đợi hoài mà không thấy, trong khi tổ 53A kế bên thì lại có. Vậy nên chúng tôi phải dùng nước giếng bơm, nước ở đây nhiều phèn, đỏ quạch”.

Ông Đỗ Hữu Quan, tổ phó tổ 53B, khu phố 8, cho hay: “Tổ này có trên 300 hộ mà đào giếng thì toàn ăn nước phèn. Các giếng từ tổ này tới đường Hiệp Bình rất nhiều phèn. Gia đình chúng tôi đã ở đây từ nhiều đời, giấy tờ đủ cả mà sao bao nhiêu năm vẫn chưa nhìn thấy giọt nước máy. Điều lạ là đầu đường 40, người dân có nước máy xài trong khi cuối đường 40 thì không”. Ông Quan cho hay từ cua hẻm 67-69 cho tới giáp đường 40 cũng không có nước máy.