Quen trên mạng zalo, cô gái bị lừa lấy xe máy

(PLO)- Ngày 7-12, cơ quan CSĐT công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết, đã bắt giữ nghi can Nguyễn Trung Thành Nghĩa (29 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.