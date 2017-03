Sự thật vụ dân tố công an xát ớt bột vào vùng kín?

Tại buổi họp báo ngày 17-3, thượng tá Nguyễn Văn Phạm – Chánh Văn phòng Công an tỉnh Long An cho biết, Công an tỉnh đã xác minh rõ vụ dân tố bị công an dùng nhục hình tại xã Hựu Thạnh (Đức Hòa, Long An). Kết quả xác minh, công an huyện Đức Hòa đã làm đúng theo nhiệm vụ chức năng, không có chuyện dùng nhục hình người dân như một số trang báo mạng đã thông tin trước đó.

Như Pháp luật TP.HCM đã thông tin, theo đơn tố cáo, ngày 7-2, anh Huỳnh Thế Anh, 24 tuổi ngụ xã Lương Hòa (Bến Lức, Long An) cùng nhóm bạn có xảy ra va quẹt xe dẫn đến mâu thuẫn, đánh nhau với tài xế xe tải tên Hà Tấn Bảo ngụ xã Hựu Thạnh. Cùng ngày, Thế Anh bị công an huyện Đức Hòa bắt đưa về trụ sở Công an xã Hựu Thạnh đánh đập, xát ớt bột vào mắt và hạ bộ gây thương tích.

Tuy nhiên, qua xác minh, khi tạm giữ hành chánh Thế Anh, Công an huyện Đức Hòa đã có biên bản giao nhận người, phiếu khám sức khỏe của y tế cũng kết luận sức khỏe Thế Anh lúc này bình thường. Qua làm việc, Thế Anh khai nhận các thương tích này là do mình tự té và khi đánh nhau với tài xế Bảo.

Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện trả lời đơn thư khiếu nại của người dân theo đúng quy định pháp luật, đồng thời tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan.

HOÀNG NAM