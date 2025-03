Người đàn ông 65 tuổi đang tắm thì chết đuối trong hồ bơi ở quận 12 31/03/2025 14:05

Ngày 31-3, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Thới An, quận 12 điều tra nguyên nhân vụ chết đuối tại hồ bơi cuối đường TA13, phường Thới An.

Phát hiện người đàn ông tử vong dưới hồ bơi ở quận 12. Ảnh: HT

Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 30-3, người dân tắm trong hồ bơi cuối đường TA13, phường Thới An phát hiện người đàn ông chới với giữa hồ bơi, sau đó nổi lên mặt nước.

Mọi người hô hoán, hỗ trợ đưa ông lên bờ, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Nạn nhân được xác định là ông TVH (65 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người đàn ông đã qua đời. Công an phường Thới An phối hợp Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu lực lượng chức năng xác định ông H qua đời do phù phổi cấp.