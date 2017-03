Tài xế ô tô hất CSGT lên nắp capo rồi bỏ chạy

hiều 21-11, Đại úy Nguyễn Minh Đức, Đội phó Đội CSGT số 1 (Công an TP Hà Nội), xác nhận vụ việc một chiến sĩ của đội vừa bị tài xế vi phạm hất lên nắp capo để bỏ chạy. Hiện tài xế này đã đến trụ sở công an trình diện. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Thông tin thêm về tình hình sức khỏe của chiến sĩ CSGT bị hất lên nắp capo, Đại úy Đức cho hay chiến sĩ này đã kịp lùi lại trước khi chiếc xe ô tô lao thẳng đến nên không bị xây xát.



Tài xế hất CSGT lên nắp capo để bỏ chạy. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, vào sáng cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh tài xế ô tô bốn chỗ hiệu Kia morning BKS 30E-045.47 có hành vi hất một chiến sĩ CSGT lên nắp capo. Cụ thể, khi bị yêu cầu dừng xe, tài xế đã cố tình đâm thẳng vào CSGT rồi bỏ chạy.



Ngay sau đó, một số người dân đã chạy ra để yêu cầu tài xế dừng lại. Tuy nhiên, tài xế vẫn tiếp tục lao về phía trước, buộc chiến sĩ CSGT phải né sang một bên.

Theo người đăng tải clip, sự việc xảy ra trên tuyến phố Phùng Hưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ngay sau khi đăng tải, clip đã nhận được hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận. Đa số ý kiến đều tỏ ra phẫn nộ trước hành vi coi thường pháp luật của tài xế ô tô.