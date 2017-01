Tài xế trộm gỗ công ty đem bán hàng chục lần

Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) ngày 5-1 cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Ngọc Trường (40 tuổi, ngụ ấp 1, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai), Lưu Thế Đặng (32 tuổi, ngụ xóm An Cư, Xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Văn Đình (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) về tội trộm cắp tài sản quy định tại Điều 138 Bộ luật hình sự.



Theo điều tra ban đầu, Trường là lái xe ô tô tải 60C-08349 còn Đặng là tài xế lái xe nâng của Công ty gỗ Sơn Tân Vinh.

Chiều ngày 6-12-2016, Trường và Đặng bàn bạc trộm cắp gỗ của công ty, bán lấy tiền tiêu xài. Tối cùng ngày, Đặng nâng các kiện gỗ lên xe tải số 60C-08349 và nâng thêm 2 kiện gỗ trộm cắp lên xe trên rồi báo cho Trường biết.

Đến khoảng 4 giờ ngày 7-12-2016, Trường vào công ty lái xe đi giao hàng, "nhân tiện" bán 2 kiện gỗ trộm cắp thì bị anh Nguyễn Vũ Sơn (giám đốc công ty) cùng các công nhân phát hiện, báo công an xã Quảng Tiến.

Sau khi Trường bị bắt quả tang, biết hành vi trộm cắp đã bị phát hiện, Đặng đã đến công an xã đầu thú.

Ngày 9-12-2016, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Trảng Bom định giá số gỗ trộm cắp có giá trị 14 triệu đồng.

Ngày 15-12-2016, Đình là người mua số gỗ cao su trộm cắp của Trường và Đặng cũng đến Công an phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đầu thú.

Làm việc với cơ quan công an, Đình và Trường khai nhận quen biết nhau từ trước. Đình thuê kho để xe tại tổ 23, Đông Chiểu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Sau khi Trường và Đặng trộm cắp gỗ của công ty thì đem đến kho trên bán cho Đình. Đình biết số gỗ của Trường bán cho mình là tài sản trộm cắp nhưng vẫn mua và còn hứa hẹn "hợp tác lâu dài".

Từ đầu tháng 8-2016 đến đầu tháng 12-2016, Trường đã bán cho Đình số gỗ trộm cắp từ Công ty Gỗ Sơn Tân Vinh tổng cộng khoảng 25 lần với tổng số lượng khoảng 60 m3. Số tiền Đình đưa chi trả cho Trường khoảng 220 triệu đến 230 triệu đồng.