Tạm giữ bốn nghi can đánh người vỡ sọ

Rạng sáng 5-4, do có mâu thuẫn từ trước với nhóm thanh niên ở xã Mậu Đức (huyện Con Cuông) nên Cường, Mạnh, Đông Anh, Kỳ Anh mang theo hung khí mai phục trên đường... Nhóm này gặp các anh Vi Văn Sang, Vi Thăn Thuần, Ngân Văn Khởi và em Lương Văn Bình (15 tuổi, cùng ở bản Nà Đười, xã Mậu Đức) đang đi xe máy từ thị trấn Con Cuông (Nghệ An) về nhà ở xã Mậu Đức liền lao ra chặn đường hành hung khiến anh Sang gục tại chỗ. Ba người còn lại bị trọng thương nhưng tháo chạy được. Anh Sang sau đó tử vong tại bệnh viện do vỡ hộp sọ và nhiều vết thương quá nặng.

Đ.LAM