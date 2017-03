Tạm giữ đối tượng mang 700 quả pháo hình lựu đạn trên xe khách

Chiều 19-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TP Hà Nội cho biết đã phát hiện, bắt giữ một loạt các vụ vận chuyển hàng lậu và hàng cấm đưa vào Thủ đô.

Đối tượng Lại Văn Bộ cùng số pháo bị bắt giữ.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với Lại Văn Bộ (55 tuổi, trú tại Tân Quang, Lục Ngạn, Bắc Giang) về hành vi buôn bán hàng cấm (pháo nổ).

Khoảng 23 giờ ngày 18-12, tại khu vực cầu Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội, lực lượng chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm của PC46 phối hợp với Tổ kiểm tra tuyến do Phòng Bảo vệ Chính trị 2 (Công an TP Hà Nội) chủ trì kiểm tra xe ôtô khách mang BKS 98H-3999 do Phạm Văn Hai (51 tuổi, trú tại khu 2 thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) điều khiển, đã phát hiện hành khách Lại Văn Bộ có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện Bộ đang vận chuyển 700 quả pháo có hình dáng như quả lựu đạn đi tiêu thụ. Kết quả giám định sơ bộ tại Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an Hà Nội) cho thấy số pháo trên có trọng lượng 32,9kg và là pháo nổ.

Tại cơ quan công an, Lại Văn Bộ khai mua số pháo trên từ Trung Quốc với giá 3 triệu đồng/1 thùng (700 quả), dự kiến đem vào tỉnh Bình Phước bán với giá 14 triệu đồng, vận chuyển tới Hà Nội thì bị kiểm tra, bắt giữ.