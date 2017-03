Tạm giữ hàng chục xe máy nghi là xe gian ở Bình Dương

Ngày 18-3, Công an phường Dĩ An (thị xã Dĩ An, Bình Dương) đang tạm giữ hàng chục xe máy các loại trong bãi giữ xe kho của một công ty trên đường 15 (phường Dĩ An, thị xã Dĩ An) để điều tra làm rõ nguồn gốc của những chiếc xe này.



Nhóm "hiệp sĩ" phát hiện trong một công ty có xe của nạn nhân cùng nhiều xe máy khác nghi vấn là xe gian. Ảnh: VH

Trước đó, vào ngày 17-3, "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải (Đội PCTP phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) nhận được tin báo của anh Nguyễn Văn Hùng (ngụ phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát) bị mất chiếc Exciter 150 màu xanh trắng trong lúc đang ăn sáng. Qua tìm hiểu được biết chiếc xe của nạn nhân có gắn thiết bị định vị chống trộm.



Ngay sau đó anh Hải cùng các đồng đội lập tức lên đường lần theo dấu vết định vị. Sau hàng giờ đồng hồ truy tìm, nhóm “hiệp sĩ” phát hiện trong bãi giữ xe của một công ty có chiếc xe Exciter của nạn nhân và đã được thay bằng biển số khác. Ngoài ra còn có nhiều xe có dấu hiệu bị bẻ khóa cạy cốp xe và thay biển số khác.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Dĩ An đã có mặt để tiến hành lập biên bản thu giữ số xe trên để làm rõ.