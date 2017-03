Tạm giữ nhóm người tiêu thụ số lượng lớn xe máy trộm cắp

Ngày 20-6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết đang tạm giữ Huỳnh Anh Quốc (sinh năm 1985, ngụ quận 9, TP.HCM) về hành vi tiêu thụ tài sản trái phép do người khác phạm tội mà có.



Thông tin ban đầu, ngày 18-6, Công an thị xã Dĩ An kiểm tra hành chính cơ sở cầm đồ Lan Anh II có địa chỉ 843A khu phố Đông Tân (phường Dĩ An) do Lê Văn Nam (sinh năm 1980) làm chủ, phát hiện 22 xe mô tô loại tay ga cầm cố tại cơ sở từ ngày 11-5 đến 16-6 với số tiền 530 triệu đồng có biểu hiện nghi vấn.

Qua xác minh, số xe trên do Huỳnh Anh Quốc đem cầm. Người này tự giới thiệu là chủ cầm đồ ở quận Thủ Đức, mang xe của khách không đủ khả năng chuộc đến cầm lại cho anh Nam. Sau khi xem các giấy tờ liên quan đến chủ sở hữu xe, anh Nam đồng ý cầm xe.

Trong quá trình đó, Quốc không phải là người trực tiếp đến mà nhờ Nguyễn Văn Út (sinh năm 1983, quê tỉnh Vĩnh Long) và Võ Tấn Kha (sinh năm 1994, ngụ quận 2, TP.HCM) mang xe đến cầm.

Qua xác minh nguồn gốc 22 xe mô tô trên, xác định có 19 xe bị chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, một xe tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu còn hai xe biển số Tây Ninh và Đồng Tháp chưa xác minh được chủ sở hữu.

Công an thị xã Dĩ An đã tạm giữ Huỳnh Anh Quốc. Tại cơ quan điều tra, Quốc khai nhận đồng bọn của mình là Huỳnh Văn Niên (sinh năm 1964, ngụ quận Thủ Đức) thuê Đoàn Văn Giang (sinh năm 1979, quê tỉnh Hải Dương) đi tìm kiếm xe bị trộm cắp từ các tỉnh, thành lân cận rồi đưa về tập hợp tại nhà Bùi Thanh Được (sinh năm 1980, quê tỉnh Bình Định, ngụ thị xã Dĩ An) để thay ổ khóa.

Sau đó, Niên điện thoại cho Quốc mang xe đi cầm tại cơ sở cầm đồ ở các địa bàn lân cận. Số tiền kiếm được, những người này chia nhau tiêu xài.

Hiện Công an thị xã Dĩ An đã tạm giữ Quốc, Niên, Được và Giang để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.